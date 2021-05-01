أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 ومواعيد العرض على جميع القنوات

تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل «كوفيد 25» الذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف العديد من المفاجآت حول الفيروس والوباء الجديد الذي انتشر في عدد كبير من دول العالم، وهو تطور لسلسلة جديدة من فيروس كورونا.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4

وتتوالى أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 المقرر عرضها مساء اليوم في السادسة والنصف على قناة الحياة الفضائية حول مصير الفنان يوسف الشريف الذي يجسد دور دكتور ياسين بعد سقوط الطائرة التي كان يستقلها به في الصحراء وإصابة طاقمها بالفيروس الجديد.

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة:

قنوات ON الفضائية:

ويعرض المسلسل على قناة أون الفضائية في الثانية عشرة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل، والإعادة في السابعة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا، كما يعرض العمل على قناة أون دراما في الثانية مساء، والإعادة في التاسعة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في السادسة والنصف مساء.

قنوات الحياة الفضائية

كما يعرض (كوفيد 25) على قناة الحياة الحمراء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة في الخامسة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا.

يعرض على قناة الحياة مسلسلات في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في الرابعة صباحًا، والإعادة الثانية في السابعة والنصف مساء والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثالثة عصرًا.

قنوات روتانا خليجية

وتعرض قناة روتانا خليجية العمل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

القناة الفضائية الأولى

وتعرض القناة الفضائية الأولى مسلسل كوفيد 25 في 3 مواعيد وهي البث الأول في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25

وتأتي بطولة مسلسل "كوفيد - 25" يوسف الشريف، ويشاركه العمل في البطولة والتمثيل: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25

"كوفيد 25" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة في إطار من التشويق والخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.