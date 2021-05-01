مصر تستجيب لاستغاثة الهند وترسل مساعدات طبية لمواجهة تفشى كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال ٣٠ طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ ٣٠٠ أسطوانة أكسجين، و٢٠ جهاز تنفس صناعي، و١٠٠ سرير طبي، و٢٠ جهاز رسم قلب، و٣٠ جهاز صدمات كهربائية، و٥٠ مضخة محاليل، و٥٠ سرنجة محاليل.

وأكد «مجاهد» حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والإفريقية.