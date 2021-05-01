مصر تستجيب لاستغاثة الهند وترسل مساعدات طبية لمواجهة تفشى كورونا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال ٣٠ طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ ٣٠٠ أسطوانة أكسجين، و٢٠ جهاز تنفس صناعي، و١٠٠ سرير طبي، و٢٠ جهاز رسم قلب، و٣٠ جهاز صدمات كهربائية، و٥٠ مضخة محاليل، و٥٠ سرنجة محاليل.
وأكد «مجاهد» حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والإفريقية.