«الداخلية» تنفذ أكثر من مليوني حكم قضائي خلال شهر

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار شهر، في تنفيذ مليونين و258 ألفا و553 حكما قضائيا متنوعًا.

شملت هذه الأحكام، تنفيذ 9 آلاف و600 حكما جنائيا و675 ألفا و736 حكم حبس، فضلا عن تنفيذ 134 ألفا و71 حكم غرامة، ومليون و109 آلاف و54 حكم غرامة و330 ألفا و92 حكم مخالفات، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (30572) قضية تموينية متنوعة .

غلق (19761) محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط (5303) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (34365) أرجيلة.

ضبط عدد (378112) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (376025) شخصا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (2087) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2742 متهما) وبحوزتهم (124 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 72 قطعة سلاح أبيض).

(149) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ (24416) حكم قضائى متنوع ، ضبط (3144) قضية متنوعة.

عدد (3) متهمين ومراقب هارب.

عدد (2) تشكيل عصابى، ضما عدد (5) متهمين، ارتكبوا عدد من الحوادث.

ضبط وفحص (10369) عنصرا إجراميا.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع عنصرين وضبط عدد (2228) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الدقهلية – الغربية–السويس– كفر الشيخ– قنا – المنيا – الشرقية – سوهاج– الأقصر– المنوفية– القليوبية– البحرالأحمر– دمياط– أسوان– البحيرة– الإسماعيلية– الفيوم- بورسعيد– بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1458) قطعة سلاح نارى (رشاش – 218 بندقية آلية – 3 بنادق رصاص– 238 بندقية خرطوش– 35 مسدس – 963 فرد محلى) و(كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- شروع فى قتل- سرقة- مخدرات- سرقة بالإكراه- سلاح).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد (4485 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3753) متهما .. أبرزهم الآتى: (3 رشاش – 367 بندقية آلية – 662 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 209 مسدس – 3244 فرد محلى – 7838 طلقة مختلفة الأعيرة – 465 خزينة – 6055 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (2 بندقية " غير مششخنة" – 14 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

ضبط (46) تشكيل عصابى، ضموا (135) متهما، إرتكبوا (203) حوادث.

ضبط (690) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 5 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدس – 210 أفراد محلى – 141 طلقة مختلفة الأعيرة – 449 سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2258553) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(9600) حكم جناية من بينها (10 حكم بالإعدام – 461 حكم بالسجن المؤبد).

(675736) حكم جزئى.

(134071) حكم مستأنف.

(1109054) حكم غرامة.

(330092) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (5947) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6383) متهما. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 769,411 كيلو جرام ، و 60 شجيرة بانجو).

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت ( 500,509 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 104,453 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 15,769 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 64,726 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 6,906 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت ( 33,880 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 19,808 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 15,337 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (802 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (3,566 كيلو جرام).

كمية من ماكستون فورت المخدر بلغت (36سم3).

عدد (181147 قرص مخدر).

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (360) قضية أحداث.

ضبط (16542) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (309) حوادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (488) متهما.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1667) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (986) قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت (4619) أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، وحدات معالجة – مكبرات إشارة - لانات خارجية") ، وكذا (681) قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص – تقليد الكتب والمطبوعات الأدبية" بمضبوطات بلغت (86606) "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (695217) مخالفة مرورية متنوعة .. كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (1127) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد

(3919) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (18) منهم.

فحص (3565) مركبة تبين مخالفة (629) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (23851) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1265) سائقا منهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (144) قضية بإجمالى (361) متهما .. بمضبوطات وزنت (54 طنا و363 كيلو جرام).

فى مجال الأمن الإقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط (39839 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (670) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (5163 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (697005 جنيه).

ضبط (77) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1490523 لتر).

ضبط (299) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (126٫769 طن – 15963 عبوة – 2840 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط (75) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت ( 7٫26 طن – 1404 عبوات – 13280 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:-

ضبط (339319) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (258174510 جنيهات) .

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

ضبط (6224) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (820) قضية ضرائب عامة ، (463) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (393) قضية فى مجال الجمارك ، (55) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1077) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (1150) قضية تحرى مدين ولجان فحص.. كما تم ضبط (43) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، (10) قضايا فى مجالات "إستيلاء على المال العام- تربح وتربيح الغير"، (26) قضية "إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (10148613485 جنيها).