السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية في جولة تفقدية لأعمال الرصف بطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

قام اليوم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة عمليات الرصف الجاري تنفيذها في مدينة طنطا، وذلك بحضور الأستاذ عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، والأستاذ محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

 

بدأت الجولة بتفقد منطقة شارع شوقي بحي ثان طنطا، حيث تتم أعمال رصف الشارع بعد إزالة كل الإشغالات والتعديات وتطوير منطقة السوق، كما تفقد المحافظ شارع سكة المحلة والذي يعتبر أحد المحاور المرورية المهمة بالمدينة، حيث تم وضع طبقة المازوت استعدادًا لوضع طبقة الأسفلت الرابطة الأسبوع المقبل، تمهيداً لإنهاء أعمال الرصف به منتصف الشهر الجاري.

 

واستكمل الدكتور رحمي جولته بتفقد أعمال الرصف الحالية بشارع الشهيد أحمد الرفاعي (توت عنخ آمون سابقاً )، حيث تم فرد طبقة السن، تمهيداً للرصف وجار تجهيز الأرصفة بالٱنترلوك، كما تفقد المحافظ تطوير منطقة الكورنيش في مرحلته الثالثة، حيث يتم رصف الكورنيش من نهاية شارع الأشرف حتى كوبري قحافة.

 

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، حيث تم وضع طبقة المازوت تمهيداً لاستكمال الرصف ، ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير ورصف شوارع المدن والمراكز والأحياء بها ضمن أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة، حيث يتم رصف ٣٤ شارعا بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ شارعًا في الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشيء لأصله)، بجانب ٢٢٢ شارعًا في خطة تطوير العشوائيات.

وفى سياق آخر، بعث الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وجاء نصها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير  واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل عام وسيادتكم بخير".

 

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والنائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، والنائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ونيافة الأنبا كراس، أسقف المحلة وتوابعها، والدكتور رائف عوض، مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية.

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة تفقدية لمتابعة عمليات الرصف الجاري تنفيذها طنطا

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