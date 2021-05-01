السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي شرق سوهاج: مصادرة 444 شيشة و126 غرامة لعدم ارتداء كمامة (صور)

المحاسب عامر عوض
المحاسب عامر عوض

قامت الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس حى شرق سوهاج بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج .


باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مدن وقرى المحافظة. 

 

وأسفرت الحملة عن مصادرة 444 شيشة، وغلق 9 مقاهى وكافيهات مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 126 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، و125 مضبوطات متنوعة.

 

وفى سياق متصل، أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عدة قرارات تضمنت الآتي:

 

قرار رقم 222 لسنة 2020

 

المادة الأولي:

 

تغلق جميع قاعات الافراح، كما يحظر إقامة أي سرادقات للمناسبات "أفراح، عزاء أعياد ميلاد، وغيرها" علي مستوي المحافظة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري ولحين صدور تعليمات أخري.

 

المادة الثانية:

 

تغلق كل المحال العامة والمقاهي والكافيهات علي مستوي المحافظة من الساعة 7 مساءً وحتي 6 صباحًا ولحين صدور تعليمات أخري ويستثني المخابز ومحال البقالة والصيدليات.

 

المادة الثالثة:

 

تقام الأسواق الأسبوعية كل أسبوعين بدلًا من أسبوع واحد وتلغي جميع الأسواق العشوائية علي مستوي المحافظة اعتبارًا من اليوم الخميس.

 

القرار رقم 221 لسنة


كما أصدر القرار رقم 221 لسنة 2020 بغلق مقاهي الإنترنت "السايبرات" الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا أو لحين صدور تعليمات أخري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

القرار رقم 220 لسنة 2020


وأصدر القرار رقم 220 لسنة 2020 والذي ينص علي غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا أو لحين صدور تعليمات أخري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما شدد محافظ سوهاج على أنه في حالة عدم الالتزام بالحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.

 

وألزم الجهات المختصة بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 19 مارس الجاري، وذلك نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

سوهاج

IMG-20210501-WA0011
IMG-20210501-WA0011
IMG-20210501-WA0022
IMG-20210501-WA0022
IMG-20210501-WA0012
IMG-20210501-WA0012
IMG-20210501-WA0014
IMG-20210501-WA0014
IMG-20210501-WA0016
IMG-20210501-WA0016
IMG-20210501-WA0013
IMG-20210501-WA0013
IMG-20210501-WA0017
IMG-20210501-WA0017
IMG-20210501-WA0021
IMG-20210501-WA0021
IMG-20210501-WA0019
IMG-20210501-WA0019
IMG-20210501-WA0020
IMG-20210501-WA0020
IMG-20210501-WA0018
IMG-20210501-WA0018
IMG-20210501-WA0015
IMG-20210501-WA0015
سوهاج محافظة كورونا حملات مكبرة حى شرق سوهاج

الأكثر قراءة

أبرزها زيادة القوائم.. 3 تنازلات قدمها اتحاد الكرة لإنقاذ الدورى

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

مصر تستجيب لاستغاثة الهند وترسل مساعدات طبية لمواجهة تفشى كورونا

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

زيزيت سالم تكتب: بساتين البصرة في حُلم منصورة عز الدين

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

صور

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

دار الكتب والوثائق تختتم فعاليات معرض فيصل للكتاب (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر