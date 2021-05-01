حي شرق سوهاج: مصادرة 444 شيشة و126 غرامة لعدم ارتداء كمامة (صور)

قامت الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس حى شرق سوهاج بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج .



باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 444 شيشة، وغلق 9 مقاهى وكافيهات مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 126 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، و125 مضبوطات متنوعة.

وفى سياق متصل، أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عدة قرارات تضمنت الآتي:

قرار رقم 222 لسنة 2020

المادة الأولي:

تغلق جميع قاعات الافراح، كما يحظر إقامة أي سرادقات للمناسبات "أفراح، عزاء أعياد ميلاد، وغيرها" علي مستوي المحافظة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري ولحين صدور تعليمات أخري.

المادة الثانية:

تغلق كل المحال العامة والمقاهي والكافيهات علي مستوي المحافظة من الساعة 7 مساءً وحتي 6 صباحًا ولحين صدور تعليمات أخري ويستثني المخابز ومحال البقالة والصيدليات.

المادة الثالثة:

تقام الأسواق الأسبوعية كل أسبوعين بدلًا من أسبوع واحد وتلغي جميع الأسواق العشوائية علي مستوي المحافظة اعتبارًا من اليوم الخميس.

القرار رقم 221 لسنة



كما أصدر القرار رقم 221 لسنة 2020 بغلق مقاهي الإنترنت "السايبرات" الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا أو لحين صدور تعليمات أخري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

القرار رقم 220 لسنة 2020



وأصدر القرار رقم 220 لسنة 2020 والذي ينص علي غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا أو لحين صدور تعليمات أخري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شدد محافظ سوهاج على أنه في حالة عدم الالتزام بالحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.

وألزم الجهات المختصة بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 19 مارس الجاري، وذلك نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

سوهاج

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