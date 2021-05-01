السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تيسيرًا على المواطنين.. «التجارى الدولى» يفتح بعض فروعه خلال إجازة عيد العمال

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

حرص البنك التجاري الدولي – مصر CIB على فتح بعض فروع البنك اليوم السبت 1 مايو 2021 لتلبية احتياجات العملاء فى وقت العطلة الرسمية. 
وأشاد عملاء البنك التجاري الدولي – مصر CIB بالالتزام الذي يتمتع به البنك وحرصه على أداء دوره في خدمتهم والمسئولية المجتمعية التي يضطلع بها.
جاء ذلك بعدما لاحظ العملاء فتح فروع البنك التجاري الدولي – مصر CIB ببعض الأماكن الحيوية والتي يتردد عليها آلاف المواطنين يوميا وذلك لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة. 
إذ قرر البنك التجاري الدولي – مصر CIB استمرار العمل ببعض الفروع اليوم السبت 1 مايو 2021 رغم أن ذلك اليوم يعد إجازة رسمية ولكن جاء قرار CIB بالعمل دعما لاستمرار تقديم الخدمات للعملاء وعدم تعطل مصالحهم وبشكل استثنائي لإتاحة العمليات والخدمات المصرفية لجميع العملاء. 
وبدأ العمل بفروع البنك التجاري الدولي – مصر CIB من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لتقديم مختلف الخدمات المصرفية. 
والفروع التي كان العمل مستمر بها هي ( مول العرب Mall of Arabia - مول مصر - Mall of Egypt  - كايرو فيستيفال سيتي - CFC- مول سيتي ستارز مدينة نصر - City stars - سيتي سنتر - City center.


 وبمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 علي ان يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 وفقا لجدول الأجلزات الذي حددته الحكومة.

- mbc العراق البنك التجاري الدولي CIB البنك المركزي المصري

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