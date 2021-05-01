السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خطة كارتيرون لهزيمة بـ بيراميدز.. ورسالة للاعبين بشأن الحكّام

جريدة الدستور

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لملاقاة فريق بيراميدز، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة مهمة للفريق الأبيض ويضع الجميع تركيزه فيها لتحقيق الانتصار ومنح الفريق دفعة معنوية في باقي مشوار الدوري، وخاصة قبل لقاء القمة أمام الأهلى يوم 10 مايو المقبل.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على مشاهدة عدد كبير من المباريات لفريق بيراميدز في الأيام الماضية لوضع طريقة اللعب الأفضل لهم، حيث طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الضغط على المنافس من المنطقة الأمامية بسبب رؤيته أن سلاحهم الأساسي هو الاستحواذ على الكرة ولأوقات طويلة، ويسعى كارتيرون لإرباك حسابات بيراميدز من البداية وتسجيل هدف مبكر.
 

 

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