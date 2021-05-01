نحو 8600 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والأردن والإمارات وأسكتلندا

تواصل أعداد إصابات كورونا في الارتفاع حول العالم، ونعرض لكم في هذا التقرير عدد إصابات كوفيد-19 الجديدة، اليوم السبت، في الأردن والإمارات وأسكتلندا واليابان

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 704 إصابات جديدة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 712 ألفا و77 حالة، والوفيات إلى 8871 حالة وفاة، فيما تعافي 2507 أشخاص من الإصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 685 ألفا و10 حالات.

بينما في دولة الإمارات العربية فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1712 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، (وام)، اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 521 ألفا و948 حالة، والوفيات إلى 1591 حالة وفاة، فيما تعافي 1681 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 502 ألف و460 حالة.

وفي أسكتلندا فقد سجلت سلطات الصحة 175 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم السبت، أن إجمالي حصيلة الوفيات في أسكتلندا بلغت 7 آلاف و660 حالة.

وأشارت إلى أن مليونين و811 ألفا و343 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، من بينهم مليون و263 ألفا و862 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

بينما في اليابان فتم تسجيل نحو 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، أن العاصمة طوكيو قد سجلت 1050 حالة إصابة جديدة، بينما سجلت محافظة أوساكا، التي تعد بؤرة انتشار للمرض في البلاد، 1262 إصابة و41 حالة وفاة، وهو ما يمثل ثاني أكبر رقم يومي حتى الآن.

وأشارت إلى وجود أكثر من 1000 مريض بالفيروس في حالة صحية حرجة في اليابان.

