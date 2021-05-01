السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زوجة محمد مشالي «طبيب الغلابة» تلحق به: ماذا قالت في وصيتها؟

جريدة الدستور

شيّع المئات من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة بالغربية السبت، جثمان الدكتورة فادية مالك زوجة الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عليها عصر اليوم بأحد المساجد المجاورة لمقابر العائلة.


قال المهندس هيثم مشالي، ابن الطبيب الراحل، المعروف إعلاميًا بطبيب الغلابة أن وصية والدته أن تدفن بجوار شقيقتها ووالدتها في مقابر العائلة بقرية شبراقاص بدائرة المركز.


أضاف هيثم أن والدته تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الـ3 أسابيع الماضية بعد أن هاجمها الفشل الكلوي، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

شيع قرية شبرا قاص الدكتور فادية مالك الدكتور محمد مشالى مشهد جنأئزي مهيب

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