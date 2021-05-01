السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل مالك مصنع حلويات القناطر الخيرية المحترق بكفالة مالية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، إخلاء سبيل مالك مصنع الحلويات الذى شب به حريق، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع، فى 17 مارس الماضى، والذى كان قد أسفر عن إصابة 19 عاملا، بكفالة 10 آلاف جنيها، على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المصنع واستمرار غلقه لحين انتهاء التحقيقات.

 

وكان قد شهد مصنع لإنتاج الشيكولاتة بالقناطر الخيرية، انفجار أنبوبة غاز بالمصنع أسفر عنه إصابة 19 شخصا، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة، بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

 

وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق فور نشوبه، وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، والمعمل الجنائى، لموقع حادث انفجار أنبوبة بمصنع شيكولاتة بدائرة مركز القناطر الخيرية.

 

وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.

المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية إخلاء سبيل مالك مصنع مصنع الحلويات انفجار أنبوبة داخل المصنع مصنع لإنتاج الشيكولاتة

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