مقتل شاب خلال مشاجرة على موبايل في حلوان

شهدت منطقة كفرالعلو بحلوان واقعة بشعة بعدما أقدم شاب على قتل صديقه بطلق ناري في نهار رمضان بسبب خلاف علي ثمن هاتف محمول، أخذه المتهم من الضحية وتعذر في سداد ثمنه.

بداية الواقعة

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إشارة من المستشفى العام باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسوي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد سالم" وشهرته أبوحلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفرالعلو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع.

وبمناقشة المتهم تبين أنه أخذ هاتف محمول من الضحية، وتعذر في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.