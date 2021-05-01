السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبوشقة» ينعى رحيل القطب الوفدى عادل بكار

المستشار عادل بكار
المستشار عادل بكار

 ينعى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إلى الأمة القطب الوفدى الكبير عادل بكار، نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» بمحافظة الغربية الذى وافته المنية أمس، ويتقدم المستشار أبوشقة بخالص العزاء لأسرته وذويه سائلًا الله- عز وجل- للفقيد الرحمة والمغفرة. 

وأكد «أبوشقة» أن القطب الوفدى الراحل كان إحدى القامات الوفدية الكبيرة الذى أفنى عمره مخلصاً لمبادئ وسياسات الوفد. وثمن رئيس حزب الوفد جهود الراحل الكبير فى خدمة الوطن وقضاياه، مؤكدًا أن الفقيد الراحل بزغ نجمه كسياسى كبير منذ التحاقه بكلية الحقوق، وتدرج فى المناصب السياسية فى حزب الوفد حتى تقلد منصب نائب رئيس اللجنة العامة بالغربية ثم تولى رئاستها كما انتخب «بكار» لدورتين متتاليتين كعضو بالهيئة العليا لـ«الوفد» ثم انتخب نائبا لرئيس الحزب. 

وشيعت جنازة الراحل عادل بكار، أمس، وأقيمت صلاة الجنازة ومراسم التشييع بقرية شابور مسقط رأس الفقيد، مركز كوم حمادة بالبحيرة، بحضور قيادات الوفد بالغربية ولفيف من المواطنين من مختلف قرى ومدن المحافظة.

رحيل المستشار عادل بكار رئيس لجنة الوفد بالغربية

ورحل عنا المستشار عادل بكار، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للحزب بالغربية.

وكان بكار قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية دخل على أثرها مستشفى حميات المحلة الكبرى، وكان التشخيص المبدئى التهاب حاد بالرئتين، وتدهورت الحالة الصحية لبكار مساء اليوم، وأعلن المستشفى خبر وفاته.

ولد بكار فى قرية شابور مركز كوم حمادة عام 1963 حيث درس بها مختلف المراحل الدراسية والتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعمل محاميًا حرًا.

واهتم بكار بالسياسة منذ أن كان طالبًا بكلية الحقوق وكان له دور بارز فى حزب الوفد، حيث تقلد عدة مناصب أهمها عمله نائبًا لرئيس اللجنة العامة بالغربية ثم رئيسًا للجنة خلفا للمرحوم المحاسب أسامة البحراوى، وانتخب عضوًا بالهيئة العليا للحزب فى دورتين متتاليتين ثم نائبًا لرئيس الحزب.

المستشار بهاء الدين أبو شقة وفاة عادل بكار القطب الوفدي المستشار عادل بكار حميات المحلة

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