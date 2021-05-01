«أبوشقة» يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعرب «أبوشقة» عن عميق سعادته بالعلاقة المثالية التي تزداد رسوخاً عاماً بعد عام بين عنصري الأمة. وشدد رئيس حزب الوفد على أن تلك المناسبة التي ينتظرها الأقباط كل عام تمثل حدثاً فريداً في العالم.

وأعرب «أبوشقة» عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة خلاصا للبشرية من مختلف ما يواجهها من محن، وعلى رأسها وباء «كورونا» الذي يضرب بشدة، مؤكدًا أن العالم المسيحي يحتفل بعيد القيامة هذا العام في ظل أحداث وصعاب كبرى تواجه العالم لم يسبق للكوكب أن واجهها من قبل.

وتوجه «أبوشقة» بالتحية لأشقاء الوطن ومختلف أحباء السلام والداعين إليه في العالم سائلاً المولى، عز وجل أن يخلص الأرض من عذاباتها.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن أمله أن يكون العيد مناسبة للتفاؤل العميق وحسن الظن بالله في أن يدعمنا في مواصلة بناء مصر الحديثة ليجنى الشعب سائر أحلامه التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يحرص على أن يحول الأحلام المؤجلة لحقائق على الأرض.

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية بقداسة تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا للإخوة المسيحين في مصر والعالم أن تعاد عليهم هذه المناسبات السعيدة بكل خير وأمان.

وأعرب الإمام الأكبر، عن اعتزاز الأزهر بهذه العَلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين في تجسيد حقيقي للأخوة الإنسانية، وأن هذه الأخوة ستظل دائمًا الرباط المتين الذي يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.