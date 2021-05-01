شهيد و88 مصابًا و275 معتقلًا فى سجون الاحتلال خلال أبريل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بسقوط شهيد و88 مصابًا واعتقال 275 فلسطينيًا خلال شهر أبريل المنصرم، وبناء 23 وحدة استيطانية في الأغوار والاستيلاء على 1403 دونمات، وكذلك هدم منزلين واقتلاع أكثر من 113 شجرة زيتون وحرق 50 أخرى معمرة، و42 اقتحامًا للأقصى و30 اعتداء للمستوطنين.



وأوضحت (وفا)- في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اليوم السبت- أنه استشهد أسامة صدقي منصور غرب القدس، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، وكذلك وفاة شفيقة أبوعقيل جنوب الخليل عقب دعسها من قبل مستوطن.



وأضافت أنه أصيب 88 فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وبالضرب من بينها فقد طفل لعينه نتيجة إصابتها بشكل مباشر بعيار معدني مغلف بالمطاط.. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر أبريل الماضي حملات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة وغزة، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أسفرت عن اعتقال 275 فلسطينيًا، بينهم 3 سيدات.



كما شهد المسجد الأقصى وباحاته نحو 42 اقتحامًا، وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين لباحاته 2534، واعتقال أكثر من 145 مواطنًا من القدس.



ورصدت "وفا" خلال الشهر المنصرم، أكثر من 30 اعتداء نفذها مستوطنون بحق مزارعين ورعاة أغنام ومنازل مواطنين ومركباتهم على الطرقات الرئيسية، في مناطق مختلفة من الضفة، أدت لإصابة عدد منهم وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكاتهم، كما اقتلع مستوطنون 113 شجرة زيتون وحرقوا 50 شجرة معمرة.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا شرق بيت لحم، وأجبرت مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر، وهدمت 3 منشآت في العيسوية، كما أخطرت بوقف البناء وهدم 13 منزلّا في بلدة قبلان جنوب نابلس، وبوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا.



ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط للاستيلاء على 1243 دونما شرق طولكرم، لتوسيع مستوطنة "عناب"، وذلك لبناء وحدات استيطانية في المرحلة الأولى من أصل 839 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنة، بالإضافة إلى الاستيلاء على 13 دونما ببلدة حزما شرق القدس، والشروع ببناء 23 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "مسيكوت" في الأغوار الشمالية.