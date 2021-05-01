أبرزها زيادة القوائم.. 3 تنازلات قدمها اتحاد الكرة لإنقاذ الدورى

قدم مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، العديد من التنازلات من أجل إنقاذ مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، واستكماله حتى النهاية وعدم تعرضه للإلغاء، بعدما كانت المؤشرات كلها تؤكد استحالة استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم.

وأعلن أعضاء اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة باقى مواعيد مباريات الدورى، بداية من الجولة الـ22 وحتى الجولة الأخيرة .

ويرصد "الكابتن" التنازلات التي قدمها اتحاد الكرة وتحديدًا اللجنة الثلاثية منذ توليها مهمة إدارة اتحاد الكرة فى التقرير التالى .

1- زيادة عدد القوائم

أصدرت اللجنة الثلاثية فور توليها مسئولية إدارة الجبلاية، عدة قرارات كان أبرزها زيادة عدد قوائم الأندية 5 لاعبين لتصبح 35 لاعبًا بدلًا من 30 لاعبًا التى بدأ بها الموسم، إضافة لفتح باب الإعارات أمام الأندية بعدما كانت محددة بـ5 لاعبين فقط لكل ناد.

وجاءت هذه الخطوة من قبل اتحاد الكرة لتسهيل المهمة على الأندية من أجل التغلب على النقص العدد الذى يحدث فى صفوفها بسبب تعرض بعض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم .

2- تأجيل المباريات

كذلك منحت الجبلاية جميع الأندية أحقية تأجيل مباراة واحدة لها فى الدورى، فى حال تعرض أكثر من 5 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا، أو 5 لاعبين بشرط أن يكون من بينهم حارس المرمى الأساسي للفريق، وذلك بعدما كانت اللائحة تشترط وجود 15 لاعبًا مصابًا للموافقة على التأجيل .

واعتبر رجال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة واحدة للفريق الذى يعانى من إصابات تخطت الـ5 لاعبين، هو بمثابة فرصة لإعداد لاعبين بدلاء من القائمة للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية فى المباراة التالية، دون تأجيلها .

3- انسيابية جدول الدورى

فتح مسئولو اتحاد الكرة الطريق أمام جميع الأندية التى ترغب فى تأجيل مبارياتها بسبب تلاحم المباريات والمشاركة فى أكثرمن بطولة وخاصة ناديى الأهلى وبيراميدز، بعدما تم الإعلان عن جدول الدورى حتى النهاية، ومنح الفرق حرية تأجيل بعض مبارياتها .

ووضع اتحاد الكرة شرط أساسى أمام الأندية التى ترغب فى تأجيل بعض مبارياتها، أن تخوضها بدون اللاعبين المختارين للمنتخب الأوليمبى الذى سيشارك فى أوليمبياد طوكيو، على أن تقام هذه المؤجلات خلال فترة التوقف الخاصة بالأوليمبياد.