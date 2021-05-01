النيابة تأمر بضبط ٣ متهمين بطعن شاب منعهم من التحرش بـ«فتاة دار السلام»

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اتهام ٣ عاطلين بطعن شاب بسلاح أبيض بسبب معاكسة فتاة في حدائق المعادي.

وأمرت النيابة بضبط المتهمين الهاربين.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان الذين أكدوا أن المجنى عليه كان يمر بأحد الشوارع بمنطقة حدائق المعادى وشاهد تحرش المتهمين بفتاة وبمحاولة منعهم طعنوه وفروا هاربين.

وتبين إصابة المجني عليه بطعنة في القلب.

كان ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بينهم خطر طعنوا مراهقا بمطواة في قلبه بعدما حاول منعهم من التحرش بفتاة بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة".

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر .

وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.

و السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف.

وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.