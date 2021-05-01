دعاء ليلة القدر مكتوب في رمضان 2021 .. تعرف عليه

تستمر عمليات البحث على دعاء ليلة القدر مكتوب في رمضان 2021 خاصة أننا تفصلنا ساعات قليلة عن العشر الأواخر في رمضان التي توجد بها ليلة القدر، التي لها منزلة كبيرة في شهر رمضان، ووصفها بأنها ليلة خير من ألف شهر، وذكرت سورة من القرآن كاملة باسمها نظرًا للمكانة التي تحتلها، حيث نزل بها القرآن الكريم.

دعاء ليلة القدر مكتوب

من الأدعية التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحثنا على الاستمرار بالدعاء به، ما ورد عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)، كما يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم، ولنفسه أهل بيته.



ومن الأدعية التي يمكن للمسلم أن يتوجه لله بها ويدعى في الأيام الوترية التي توجد بها الليلة المباركة التي قال عنها سيدنا رسول الله: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه"، فهناك الكثير من المسلمين يقضون هذه الليالي في الدعاء والذكر والصلاة على حبيبنا رسول الله، ولعل أبرز تلك الأدعية: "اللهم أجرنا من النار، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركونا وسجودنا يا رب العالمين، اللهم وكلتك أمر فدبره لي".

"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك".

"اللهم بك آمنا وعلى توكلنا وإليك المصير".

كما يمكن للمسلم أيضا أن يدعو الله في ليلة القدر بـ "رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعًا".



"يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ".

"اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم".



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"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرى واحلل عقدة من لساني يفقه قومي".

"ربي توفنى مسلم والحقنى بالصالحين".

"ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طافة له به، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين".