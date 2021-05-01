جورجيا تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة و20 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 311 ألفّا و457 حالة.

كما سجلت جورجيا 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و130 شخصًا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 291 ألفًا و457 متعافياً، بعد تسجيل 690 حالة تعاف جديدة في آخر 24 ساعة.

وكشفت السلطات الصحية في جورجيا، أمس الجمعة، تسجيل 15 حالة وفاة و1476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة (إنتر برس نيوز) الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 310 آلاف و310 حالات.

كما سجلت جورجيا 15 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و110 أشخاص.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في جورجيا إلى 290 ألفًا و767 متعافيًا، بعد تسجيل 791 حالة تعاف جديدة في آخر 24 ساعة.

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفًا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 32.2 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ14.5 مليون حالة.