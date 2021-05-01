السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جثمان زوجة «طبيب الغلابة» يصل مسقط رأسها بالغربية

الزوجة الراحلة
الزوجة الراحلة

وصل جثمان الدكتورة فادية مالك، زوجة الراحل الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميا بـ«طبيب الغلابة» بطنطا، إلى مقابر قرية شبراقاص بمركز السنطة محافظة الغربية لأداء صلاة الجنازة عليها ودفنها.
 

وفارقت الدكتورة فادية مالك الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم حال تواجدها برفقة أبناءها بالقاهرة إثر تعرضها للإصابة بالفشل في وظائف الكلي، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع بالقاهرة.
 

وكانت أخر كلمات الزوجة الراحله في رثائها لزوجها هي “الله يرحمك يا شريك عمري، عشت معاك 50 سنة في أمن وأمان وطيبة، وربينا ولادنا هيثم ووليد وأحفادنا في أحسن حال وخلق وتربية، الله كريم، سنواصل عمل الخير اللي حبيبي وصاني عليه أنا وولادي ومشفتش في حياتي رجل في حنيته أبدا، وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين".
 

كانت أسرة الطبيب محمد مشالي والمعروف إعلاميا بطبيب الغلابة والإنسانية أعلنت أن وصية والدتهم الراحلة الدكتورة فاديه مالك قبل مماتها هي أن تدفن بجوار شقيقتها وأمها بمقابر العائلة بقرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة.
 

وأعلن وليد مشالي، نجل الراحل الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة بطنطا عن وفاة والدتة وزوجة الراحل بعد تعرضها مؤخراً لأزمة صحية.

شبرا قاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية الدكتورة فادية مالك الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة مقابر قرية شبراقاص اداء صلاة الجنازة

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