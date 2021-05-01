السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1048 إصابة و11 وفاة بفيروس كورونا في السعودية

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1048 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

أشارت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 418 ألفا و411 حالة، والوفيات إلى 6968 حالة، منوهة بشفاء 964 حالة من الإصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 401 ألف و544 حالة.

وأكدت أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19 بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبينت الوزارة، في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي سبعة بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان.

وأشار إلى إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة نجران، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة، التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الصحة السعودية كورونا لسعودية اللقاح

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