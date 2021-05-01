السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأردنية: كميات كبيرة من لقاحات فايزر تصل المملكة غدا

الصحة الأردنية: كميات كبيرة من لقاحات فايزر تصل المملكة غدًا

عادل البلبيسي
عادل البلبيسي

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية المسئول عن ملف (كورونا) الدكتور عادل البلبيسي إن كميات كبيرة من لقاحات (فايزر) المضادة لفيروس (كورونا) ستصل، غدًا الأحد إلى البلاد.

وأوضح البلبيسي- لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت - أن هذه الكمية جزء من الكميات المتفق عليها والتي تصل إلى المملكة أسبوعيًا كل يوم أحد.

وأعلنت وزارة السياحة اﻷردنية وهيئة تنشيط السياحة اليوم السبت، عن وصول أول طائرة مجموعات سياحية من فئة الطيران العارض أو المؤجر "تشارتر"، منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي.

ووصلت الطائرة، مطار الملك الحسين الدولي في محافظة العقبة جنوبًا، قدمت من العاصمة البلغارية صوفيا.

ووفقًا لبيان وزارة السياحة اﻷردنية، فقد وصلت الطائرة  اليوم السبت إلى العقبة وعلى متنها 180 سائحًا، تتبع ﻷكبر الشركات السياحية في بلغاريا Dream Holiday، وبالتعاون مع شركة خبراء الأردن، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.

وقال نايف الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أردنية:  إن هذه الخطوة من شأنها بدء عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة العقبة مباشرة، بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة الطيران، عملًا بقيود منع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الفايز: “أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة، وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة سيدعم السياحة ويحرك عجلة الحركة السياحية ويدعمها نحو الأمام”.

يأتي هذا فيما سُجّلت في الأردن أمس الجمعة، 35 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات والإصابات إلى 8836 وفاة، و711,373 إصابة، منذ بدء الجائحة في الأردن.

وتم إجراء 19,377 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6,704,884 فحصاً، بلغت نسبة الإيجابية منها قرابة 8.03%.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 1596 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 682,503 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 20,034 حالة.

في المقابل، بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت  إلى المستشفيات 132 حالة، فيما غادرت 193 حالة، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1357 حالة.

أمين عام وزارة الصحة الأردنية الأوردن كورونا اللقاح

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