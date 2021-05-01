تطعيم 385 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في تونس

تونس: تطعيم 385 ألفا و773 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح "كورونا" حتى أمس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أن 385 ألفًا و773 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس، وهو اليوم الـ(49) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة- في بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة، بالجرعة الأولى بلغ 13 ألفًا و629 شخصّا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 89 ألفًا و962 شخصًا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونًا و445 ألفًا و53 شخصًا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

أدرجت منظمة الصحة العالمية، لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا في قائمة الاستخدام الطارئ.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذا يُعد اللقاح الخامس لفيروس كورونا المُدرج للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.



وتلقى كلٌ من لقاح: فايزر وأسترازينيكا ومعهد السيروم في الهند ولقاح يانسن (جونسون اند جونسون) قائمة استخدامات الطوارئ من قبل.



يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تمنح قائمة استخدامات الطوارئ للقاحات التي تجتاز تقييمات الجودة والسلامة والفعالية.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.