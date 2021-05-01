«الوزير» مهنئا عمال «النقل» بعيدهم: إنهاء مشروعاتنا سيكون هديتنا للرئيس

بعث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برقية تهنئة الى كل العاملين في وزارة النقل بمناسبة عيد العمال.

وجاء في نص برقية الوزير: «يسُرنى في البداية ان انقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال وتحياته وتقديره واعتزازه بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري، على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر، ويطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين مقرونة بأطيب الأمنيات بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدم والازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع وزير النقل: «وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل الذي تقومون به في خدمة المواطن المصري وفى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات فتحية لعمال وزارة النقل وكل عمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهمبجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية».



وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل، أضاف من موقع مشروع القطار الكهربائى بالعاصمة الجديدة: «أدعوكم لبذل الكثير من الجهد لإنهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها المخططة وتكون هدية العاملين في وزارة النقل إلى رئيسنا وشعب مصر العظيم، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل افضل لشعبها وكل عام وأنتم بخير».

وكان تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

وبحسب بيان وزارة النقل، بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقةتجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3-القيادة الاستراتيجية-المدينةالرياضية-المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).