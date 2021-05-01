عاتبهما لنشر صورة نجلة شقيقته على الفيسبوك فأطلقا عليه النار

جريمة في البساتين

تسببت صورة لطالبة في الصف الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في معركة بالسلاح الناري بين عائلتين في منطقة البساتين وإطلاق شقيقين النيران على شاب عاتبهما على التشهير بنجلة شقيقته.

وتواصل نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها مع شقيقين أطلقا النيران على عامل كهرباء عاتبهما على نشر صورة نجلة شقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازه.

واستمعت النيابة إلى أقوال شقيقة المجني عليه الذي أكد أن شقيقها توجه إلى المتهمين «ش. ن»، وشقيقه «م. م»، لمعاتبة أحدهما على التشهير بنجلتهم الطالبة في الصف الثاني الثانوي، ونشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مؤكدًا أن الفتاة اخبرته أن أحدهما يبتزها وأنه تحصل على صورها من هاتف إحدى صديقاتها، إلا أنه عندما توجه إليهما لمعاتبته وجد برفقته شقيقه وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قاما بالتعدى عليه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

وتبين أن المتهمين أطلقا عليه عيارا ناريا تسبب في إصابته في الصدر من الجهة اليسرى وحالته غير مسموح لاستجوابها، فقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وإعداد تقرير حول حالته الصحية.

تلقى قسم البساتين إخطارا من مستشفى القصر العيني بوصول «أحمد س»، ٣٧ سنة، كهربائى تركيبات، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

بالانتقال والفحص وتم التقابل مع شقيقته «سهام. س»، ٣٤ سنة، ربة منزل ومقيمة ذات عنوان شقيقها والتى افادت بتعدي شقيقين على شقيقها بإطلاق عيار نارى خرطوش على مما أدى إلى حدوث اصابته حيث قاما المشكو في حقهما يشهران بنجلة شقيقة المصاب.

ويكثف رجال وحدة مباحث القسم جهودهم لضبط المتهمين، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.