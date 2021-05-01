«مرفق الكهرباء»: 25400 ميجا وات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء : اقصى حمل للشبكة اليوم السبت 25400 ميجا وات



أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم اليسبت 25400 ميجا وات، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 603.80 جيجاوات ساعة ، والفارق بين المتوقع والمتاح وصل إلى نحو 14800.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أن اقصي حمل مسائي اليوم السبت 2700 ميجاوات والفرق بين المتوقع والمتاح 226-ميجاوات.

ولفت إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 28300 ميجا وات، وأدنى حمل كان 21130 ميجا وات.

خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد

وأوضح الجهاز أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر مايعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة. وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الإعتبارية

تنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.