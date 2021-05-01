محافظ مطروح ورئيس الجامعة يهنئون البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ونصت البرقية على: "قداسة البابا تــواضروس الثـــانــــي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيـــد القيامة المجيـــــد سائلين المولى عز و جل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة و الحكيمة لابن مصر البار و باعث نهضتها ".

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد لكل من نيافة الانبا باخوميـــوس مطــران البحيرة والإسكندرية وشمـــال إفريقيـــــا والدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج واللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقمص بيجيمى الأنبا بولا راعى كنائس مطروح ولجميع الأخوة الاقباط بمصر ومطروح بهذه المناسبة.



وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتقدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعه مطروح بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة الأقباط، داعيًا الله أن يُديم الرخاء والتنمية والوحدة الوطنية على الشعب المصري العظيم تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وأشار رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفي النجار، إلى أن جميع الأديان تهدف رسالتها إلى أن يعُم الحب والسلام على الجميع، مؤكدًا أن المصريين بجميع طوائفهم يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.