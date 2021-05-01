السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد حكاية والدة نيللي كريم

نصائح لتفادي «حرائق المطبخ»

حوادث الحريق
حوادث الحريق

استضافت المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" الفنانة نيللي كريم، حيث سردت تعرض والدتها لجلطة بشكل مفاجىء مما تسبب في حريق داخل المنزل في المطبخ بسبب صينية بطاطس توجد على البوتاجاز، وبالتزامن مع تعرض الكثير من السيدات الفترة الأخيرة إلى حروق داخل المطبخ وبسبب عدم القدرة على التعامل معها يتسبب في تفاخم الأمر لذا في هذه السطور نوضح نصائح للحماية من الحريق داخل المطبخ وكيفية التعامل في حالة حدوثه.

 

نصائح للحذر من وقوع حوادث الحريق داخل المطبخ

 

  • تجنب استخدام الماء الساخن للغاية خاصة في حالة وجود الطفل داخل المطبخ معك.
  • تخصيص جزء من المطبخ لوضع فيه الأواني الساخنه حتى لا يتعرض أحد من الأسرة للحرق.
  • في حالة وجود ترابيزة داخل المطبخ لا يتم وضع المفرش وعليه الآواني الساخنة ففي حالة وجود أطفال من الممكن أن يتم شد هذا المفرش .
  • متابعة الآواني المتواجدة على الموقد حتى تمام الطهي ولا تتركية دون متابعة من حين لآخر ويفضل الوقوف بجواره.
  • وضع أعواد الكبريت والولاعات بعيدًا عن متناول الأطفال أو وضعها في مخازن مغلقة .
  • تركيب أجهزة إنذار الدخان ونقوم بتنظيف أجهزة الإنذار شهريًا واضغط على الزر الموجود في جهاز الإنذار، كل شهر للتأكد من عمله وقم باستبدالها في حالة وجودها لمدة تزيد عن 10 سنوات.
  • تعلم استخدام مطفأة الحريق، وضعها على الحائط بالقرب من مكان الخروج وتعرف على استخدام الجهاز بالشكل الصحيح.
  • تعلم خطة الإخلاء من المنزل وعلم الأطفال ذلك ومارسها كل 6 أشهر كيفية الخروج من الغرفة في حالة حدوث الحريق لاقدر الله وهكذا من خلال الزحف على الأرض .

 

في حالة التعرض لحرق من الدرجة الأولى عليك

 

  • عدم استخدام مراهم لاصقة على الجرح مباشرة وعدم ازالة أجزاء من الجلد أو فتح الأجزاء المتورمة .
  • يجب عدم محاولة إزالة اي شيء ملتصق بالحرق .
  • يجب نزع ايا خاتم أو سوار أو ساعة مكان الحريق.
  • إذا كان الجرح سطحي أو بسيط ويمكن سكب ماء بارد لمدة 10 دقائق ووضع مطهر مكان الإصابة وتركه معرضًا للهواء وفي حالة التعرض للحرق من الدرجة الثالثة لابد من الذهاب لأقرب مستشفى.
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