«بورسعيد» تغلق جميع الحدائق والمتنزهات بدءا من اليوم

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد بداية من اليوم، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بتجنب الاذدحام والتجمعات خلال أعياد شم النسيم، حرصا على السلامة العامة، مشددا على أهمية التعاون مع الأجهزة الننفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات والحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، كان قد قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، إغلاق جميع شواطي المحافظة بدءا من اليوم كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا.