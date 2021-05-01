السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بورسعيد» تغلق جميع الحدائق والمتنزهات بدءا من اليوم

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد بداية من اليوم، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بتجنب الاذدحام والتجمعات خلال أعياد شم النسيم، حرصا على السلامة العامة، مشددا على أهمية التعاون مع الأجهزة الننفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات والحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، كان قد قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، إغلاق جميع شواطي المحافظة بدءا من اليوم  كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا.

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد قرر

الأكثر قراءة

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

زيزيت سالم تكتب: بساتين البصرة في حُلم منصورة عز الدين

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر