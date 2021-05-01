«الدنيا على كيفك».. كتاب جديد لرقية طلعت عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة كتاب «الدنيا على كيفك» للكاتبة رقية طلعت خطاب، ويقع الكتاب في 93 صفحة من القطع المتوسط".

وتبحر الكاتبة داخل النفس البشرية وتلمس الجوانب الإنسانية التي نبحث عنها جميعًا من أحلام وطموحات وأحاسيس ومشاعر، وتعبر عن كل هذا بلهجة عامية تصلح للكل، هي تنقب في الداخل الجمعي ليس الداخل المفرد.

تقول المؤلفة في "الدنيا على كيفك":"أصبحنا نعيش في عالم ملئ بالصراعات وانعدام المشاعر ..عالم نبحث فيه عن شخص يتحدث معنا ونتحدث معه بحب وإحساس، نبحث عن قلوب صافية إذا حضرت حضر كل ما هو جميل مشرق، لكن أغلبية الناس باتت تفكر بمنطق المصلحة، وهو أمر كان موجودًا من قبل، لكنه أصبح الاكثر شيوعًا في هذه الأيام"..

وتكمل:" لذلك وبعد أن عانيت من الوحدة قررت كتابة هذه الصفحات فشعرت بالونسة التي يبحث عنها البعض ولست أنا الوحيدة فهناك أيضًا من يبحث عن شخص لديه شعور حب تجاه الآخرين دون غل وقسوة دون مصلحة فقط يحب الخير من أجل الخير ويبحث عن الطمانينة".

ومن أجواء الكتاب نقرأ" خيالنا واسع أوي، نفضل نحلم ونحلم، والله أعلم إذا كنا هنحقق الأحلام الوردية دي، ولا أحلامنا أخرتها هتطير في الهوا، مهو أصل الأحلام مش سهلة، من إمتى الدنيا علمتنا إن في حاجة بتتعمل بسهولة، لازم تيجي علينا، وتحط علينا بالجامد،علشان تعلمنا الأدب.