محافظ بورسعيد يقرر إغلاق الشواطئ بسبب كورونا

محافظ بورسعيد يقرر اغلاق شواطي المحافظة بدء من اليوم حرصا على سلامة المواطنين

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إغلاق جميع شواطي المحافظة بدءا من اليوم وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا وحرصا على سلامة وصحة المواطنين مع تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كل أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين حتي مرور تلك المرحلة بسلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن ورؤساء الاحياء ومسئولي الشاطي وشرطة المرافق.

كما شدد المحافظ علي منع المواطنين علي طول شواطي المحافظة مع تكثيف حملات المتابعة علي الكافتيريات المتواجدة علي الكورنيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فوراً، ، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً في تسجيل أعداد المصابين.

محافظ بورسعيد : استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات و المدارس والمساجد

وكان قد أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد علي تكثيف واستمرار حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارىء تم تعقيم وتطهير مستشفيات ( الزهور والحميات والتضامن والمبرة والسلام ) والتى تشهد أعمال تطهير بشكل يومي للحد من انتشار الفيروس ، و تطهير قسم شرطة الزهور و نقطة اطفاء المناخ ، كما تم تعقيم مدرسة ٦ أكتوبر ، ومسجد مريم وديوان حى العرب ، وديوان حى الزهور .وحي الضواحي والمحكمة

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام