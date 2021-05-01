السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

20 ألف كرتونة مواد غذائية جارى توزيعها على مستحقيها بالبحيرة

تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وبالأخص قرى البرنامج الرئاسى حياة كريمة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمساهمتها بتوفير ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، مشيدا بالدور الكبير لبنك الطعام فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل داخل قرى ونجوح محافظة البحيرة.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بسرعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بنجوع وتوابع قرى حياة كريمة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة، حيث تم تسليم عدد 2000 كرتونة للوحدة المحلية بأبو المطامير و1500 كرتونة بالنوبارية وعدد 2000 كرتونة لحوش عيسى و1500 كفر الدوار و1500 لأبوحمص و3000 كرتونة لدمنهور و2000  لوادي النطرون، وجارى تسليم باقى الكميات على مستحقيها بالمراكز الأخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصةً بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتى يتم توزيعها داخل المحافظات حسب الحالة المادية.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه وجه باستمرار توزيع المواد الغذائية المختلفة على الأسر الاكثر احتياجا بالقرى الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالبحيرة وذلك عقب استلامها من وزارة التضامن الاجتماعى دعم الأسر الأولى بالرعاية.

حياة كريمه كريمة محافظ البحيرة البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة

الأكثر قراءة

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

زيزيت سالم تكتب: بساتين البصرة في حُلم منصورة عز الدين

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر