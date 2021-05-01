20 ألف كرتونة مواد غذائية جارى توزيعها على مستحقيها بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وبالأخص قرى البرنامج الرئاسى حياة كريمة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمساهمتها بتوفير ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، مشيدا بالدور الكبير لبنك الطعام فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل داخل قرى ونجوح محافظة البحيرة.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بسرعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بنجوع وتوابع قرى حياة كريمة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة، حيث تم تسليم عدد 2000 كرتونة للوحدة المحلية بأبو المطامير و1500 كرتونة بالنوبارية وعدد 2000 كرتونة لحوش عيسى و1500 كفر الدوار و1500 لأبوحمص و3000 كرتونة لدمنهور و2000 لوادي النطرون، وجارى تسليم باقى الكميات على مستحقيها بالمراكز الأخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصةً بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتى يتم توزيعها داخل المحافظات حسب الحالة المادية.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه وجه باستمرار توزيع المواد الغذائية المختلفة على الأسر الاكثر احتياجا بالقرى الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالبحيرة وذلك عقب استلامها من وزارة التضامن الاجتماعى دعم الأسر الأولى بالرعاية.