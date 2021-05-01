السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء الأحياء والمدن المسموح لها بالبناء في المنظومة الجديدة

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

انتهت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة، وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية بالأمر، وفق تكليفات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن كافة احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه تم توجيه المحافظات بالبدء الفوري في تطبيق المنظومة وفق ما حددته الوزارة، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين، الأولى تنطلق من اليوم على مدار شهرين، على أن تتضمن باقي المحافظات كمرحلة ثانية بدءاً من يوليو المقبل.

وكشف شعراوي عن المناطق التي تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى، والتي بدأت منذ اليوم،  للتطبيق التجريبى للمنظومة، وهى: حي شرق مدينة نصر وحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفرالدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت، اليوم السبت، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة البناء الجديدة في عدد من المدن والأحياء ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، على أن تستكمل باقي المحافظات مطلع يوليو المقبل، بهدف رفع الأعباء عن المواطنين والسماح لهم باستكمال البناء.

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