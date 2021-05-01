تحرير 96 محضرا لمنشآت مخالفة خلال رمضان في كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بحملة تفتيش على منشآت تداول الأغذية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، إذ قامت بالتفتيش على 151 منشأة، وقامت بفحص عدد 184 عينة مواد غذائية، وتم إعدام 222 كجم و9 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، كما حررت الحملة عدد 96 محضر لمنشآت مخالفة.

وأضافت سلام، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك فإن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضبط جودة الأغذية خلال الشهر الكريم.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أن مستشفيات المحافظة العامة والمركزية استقبلت 450 حالة تسمم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2021م .

وذكرت الدكتورة سوسن سلام، أن كفرالشيخ لم يكن بها قسم للسموم وكانت جميع الحالات يتم توجيهها إلى خارج المحافظة ومؤخرا تم إستحداث قسم للسموم بإدارة الرعايه الحرجة والعاجلة وتم تطبيق بروتوكول علاجي مناسب لحالات التسمم المختلفة على حسب الحالة مما أثر إيجابا على نسب الشفاء والتعامل السريع مع حالات التسمم.

وأضافت ، أن 86% من الحالات تحسنت حالتهم عقب تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم و 4% فقط من الحالات تم تحويلهم إلى خارج المحافظة كما أن حالات الوفاة لم تتجاوز 2% من الحالات وتراوحت الحالات المتبقية بين هروب أو خروج حسب الطلب .

كما تقدمت الدكتورة سوسن سلام بالشكر لكل من الدكتورة إنتصار نظمي مسئول ملف السموم بالإدارة العامة للطب العلاجي والفرق الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية داعية إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المريض والوصول بنسبة الشفاء إلى 100% من الحالات.