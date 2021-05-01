السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تحقق حلم «إيمان» بمشروع ملابس: نفسي يبقى عندي سلسلة محلات

نيفين القباج
نيفين القباج

تبرز وزارة التضامن الاجتماعي قصصًا لأبطالها على مدار أيام شهر رمضان، تلقي فيها الضوء على نماذج مشرفة من الشباب والفتيات تحت عنوان «سفير التضامن».

وقصة اليوم، التي وزعتها التضامن في بيان، تؤكد أن السعادة كلمة جميلة وإحساسها أجمل، وفق ما ترويه "إيمان أيوب" من الشرقية، قائلة: "انفصلت عن جوزي من فترة، لكن بنتي عايشة معايا، بنتى هي الشخص الوحيد اللى لما ببص في عينها بحس إني ست قوية، وهي الدافع ليا في أي هدف عايزه أحققه، هى السبب بعد ربنا في النجاح اللى أنا وصلت له دلوقتي".

وتابعت إيمان: "لما انفصلت عن جوزي أهلي كانوا بيساعدوني ماديا ومسابونيش لحظة، لكن أنا كنت حابة استقل بنفسي ومش عايزة أمد إيدي لحد، وفي يوم سمعت عن مشروع تنمية المرأة الريفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عندنا في البلد، وعرفت إن المشروعات دى بتتنفذ في 25 محافظة، زي تطوير دور المرأة  فى إنتاج الغذاء وتدريبها على التنمية، والهدف منها مساعدة المرأة وزيادة دخلها".

وأضافت: "من هنا بدأت أهم خطوة في حياتي، قدمت على القرض وبقى عندي محل ملابس جاهزة وبشتغل فيه كويس علشان أكبر اسمه، الحمد لله بقى عندى زباين بيجولي بالاسم، ولما بحتاج أي حاجة من وزارة التضامن الناس بيساعدوني وماشيين معايا خطوة بخطوة، الحمد لله المكسب اللى بيجيلي مش مخليني شايلة هم حاجة، بيكفينى وبيكفى بنتي ومبقتش محتاجة لحد من أهلي يساعدني، ونفسى ييجى اليوم ويبقى عندي أكتر من محل، وأعيش بنتي العيشة اللى بتحلم بيها".

وتقدم وزارة التضامن قروضا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر موجهة 240 ألف سيدة برأسمال 1.4 مليار جنيه، 70% منها تتركز في المناطق الريفية.
 

وزارة شهر رمضان التضامن مشروعات

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