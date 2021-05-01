السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله من مسجد عمرو بن العاص (صور)

جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال

شيع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ قليل، جثمان القيادي العمالي الكبير محمد وهب الله إلى مثواه الأخير من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. 

ورصدت كاميرا مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللحظات الأخيرة على الأرض لفقيد العمال "عمال مصر" الذي إلى انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.


وللراحل محمد وهب الله، العديد من الإسهامات في مجال العمال والعمل النقابي، حيث بدأت رحلته منذ أكثر من 20 عاما في العمل النقابي، واستطاع عضو مجلس النواب السابق، ووكيل لجنة القوى العاملة السابق، وأمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المسؤول في عدد من المواقع النقابية العربية والدولية، أن يقدم دورًا بارزًا خلال عمله التشريعي لمصلحة العمال، فقد ساهم في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون التنظيمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في نهاية عام 2019، وله العديد من المناقشات في مشروع قانون العمل المتواجد الأن في مجلس النواب.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نعي فقيده في بيان أكد خلاله أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله  رحلة  عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال ،ودفاعاً عن الوطن ،ومارس كل الأليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، بإعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.
وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن فقيد الحركة النقابية والعمالية محمد وهب الله لعب دوراً بارزا من خلال المواقع التي تولى فيها مسؤوليات كرئيس للنقابة العامة للتجارة، وأمين عام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية، ووكيل للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إضافة إلى مواقعه العربية والأفريقية والدولية، فقد رأس الوفد العمالي المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مرات عديدة، أثبت خلالها جدارته في الدفاع عن حقوق عماله ووطنه، وكذلك من خلال دوره في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكقيادى كبير في منظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
صلاة جنازة محمد وهب الله
صلاة جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
IMG-20210501-WA0020
IMG-20210501-WA0020
جنازة محمد وهب الله
جنازة محمد وهب الله
مسجد عمرو بن العاص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهب الله جثمان القيادي العمالي وفاة محمد وهب الله

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