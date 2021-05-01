تنفيذ قافلتين شاملتين بأبو حمص وبدر ضمن «حياة كريمة»

تنفيذ ٢ قافلة سكانية شاملة بأبو حمص و بدر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

هذا وقد نظمت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد والوحدة المحلية لمركز بدر برئاسة أسامه داود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ٢ قافلة سكانية شاملة احدهما بمركز أبو حمص بقرية قافلة " إحدى قرى المبادرة الرئاسية" وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة عقد ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية.

كما شملت القافلة تقديم الخدمات التالية :-قطاع الصحة تم تقديم خدمات " 7 لولب - 1 حقن - 6 حبوب - 15 سونار - 8 متابعة حمل - 9 كشف نساء"، وفى قطاع الطب البيطري: تم رش 250 رأس ماشية ، 276 تجريع اغنام - 23 اختبار حمل، وفى قطاع محو الأمية، تم عمل استكتاب لعدد 18 فرد وإخبارهم بموعد استلام الشهادات من الفرع بالمركز، وفى قطاع التنمية المحلية ،"عمل نظافة وقص أشجار وتجميل القرية - صيانة لأعمدة وكشافات الكهرباء - تطهير الترع.

- توزيع 50 أسطوانة غاز".

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية عبد الحميد أبو زيد التابعة لقرية أحمد عرابي بمركز بدر تم خلالها:- التوعية عن آثار الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية وتقديم خدمات "٨ كشف نسا - ٦ لولب - و٢ حبوب"، وشارك الشباب والرياضة بتدريب الأطفال على الكراتيه، وتم استكتاب ١٠ أفراد استكتاب فوري، وشارك التموين بتوفير سيارتين أسطوانات غاز بسعر المستودع.

كما تم خلال القافلة إلقاء ندوات عن تنظيم الأسره و صحة دعم المرأه والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وندوه عن فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازيه، مع القاء الضوء علي تنظيم الأسرة في الاسلام من كافه جوانبه.