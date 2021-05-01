محافظ دمياط: لا إصابات في حادث خروج قطار عن القضبان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه لا توجد إصابات جراء خروج الجرار ٣٠٤٨ عن القضبان أثناء مسير قطار ٤٧ ركاب طنطا / المنصورة /دمياط وذلك بحوش محطة كفر سعد.

وأضافت "المحافظ" في تصريحات لها اليوم السبت أنه يتم متابعة الموقف مع هيئة السكة الحديد والتى أعلنت فى البيان الصادر عنها تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج القضبان ومحاسبة المقصرين، كما يجرى حالياً تدوير القطارات من على جانبى العطل.

و شهد مركز كفر سعد بدمياط، صباح اليوم السبت جنوح أحد القطارات أمام محطة كفر سعد البلد القطارات، حيث خرج أحد القطارات القادمة من مدينة المنصورة إلى مدينة دمياط، اليوم، السبت عن القضبان أمام محطة كفر سعد البلد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

تلقى مديرية أمن دمياط إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارى رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية، واستكمال طريقه .

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، ومعاينة موقع خروج القطار عن القضبان وتم اخطار هيئة السكة الحديد.