بعد فوتوسيشن راجل و4 ستات.. طبيب: مصاب بفقر اجتماعي وهوس الشهرة

تداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي يظهر خلالها عريس في الساعات الماضية، مرتديا بدلة سوداء، يقف إلى جواره 4 فتيات «عرايس» في كامل زينتهم، إلى جانب عدد كبير من المعازيم وديكور حفل زفاف، حيث اعتقد البعض أن حفل الزفاف يعد الأول من نوعه الذي يحدث خلاله زواج شخص من 4 «عرايس» في ليلة واحدة، ولكن في الحقيقة كان فوتوسيشن لشباب يدعي "سعيد" يعمل في مطعم واراد الشهرة ولفت الأنظار إليه من خلال هذا الفوتوسيشن.



وفي السطور التالية نرصد أبرز وأغرب فوتوسيشن إثارة للجدل على السوشيال ميديا.

فوتوسيشن العروسة الحامل

أثارت جلسة تصوير غضبا عارما من جمهور السوشيال ميديا بسبب ظهور علامات الحمل على العروس خلال احتفالها وسط عدد من الأقارب والأصدقاء، لكن كان الهدف منها الشهرة، وكانت تعد من أغرب الفوتوسيشن في مصر والتي لم يسبق أن حدثت.



فوتوسيشن سقارة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لعارضة تدعى "سلمى الشيمى" داخل منطقة آثار سقارة، أثارت غضب العديد من النشطاء، فقد قامت بعمل "فوتوسيشن" داخل المنطقة الأثرية.



فوتوسيشن الممياء

قام شاب يدعى "محمود" بعمل فوتوسيشن مع ممياء، وكانت ترجع كواليسها إلى أكتوبر الماضى، ويحكى محمود أنه حين تساقطت الأمطار بغزارة وأغرقت الشوارع، قرر أن يظهر فى جلسة تصوير طريفة باسم "يوميات مواطن مبلول" لأنه يحب أن يرى الجانب المضىء من كل شيء فجاءت الفوتوسيشن بهدف أن "أفكر الناس إن المطرة خير وحاجة حلوة وأضحكهم وأقولهم فكروا بشكل إيجابى".

فوتوسيشن التوكتوك

انتشر على السوشيال ميديا صور لعروسين في إحدى الشوارع المصرية وهي لشاب تزوج من ألمانية بملابس الزفاف في توكتوك وبجانبهم حمار في الشوارع، مما جعل رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون معهم بشكل كبير.

فوتوسيشن القراصنة

تداول رواد السوشيال ميديا جلسة تصوير لعروسين بزى قراصنة الكاريبي، وتبين حبهم الشديد لكابتن جاك سبارو بطل الفيلم الذي قام بدوره الممثل الأمريكي العالمي "جوني ديب"، وكانت الجلسة بالقرب من مركب قديم غارق بدمينة الغردقة، مما جعلها أكثر واقعية.

فوتوسيشن الحلبية الصعيدي

تداول نشطاء السوشيال ميديا فوتوسيشن لعروسين بالجلباب الصعيدي، وحرص العروسان على التقاط الصور بالأماكن الطبيعية وسط الزراعات وبجوار الخيول وأثناء شربهما من القلة الصعيدي داخل حظيرة المواشي.



فوتوسيشن الزومبي

بسبب حبهم الشديد لأفلام الزومبي والرعب الخيالي، أثارت جلسة تصوير لعروسان داخل غابة بمحافظة الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان الفوتوسيشن بعيدًا كل البعد عن الرومانسية، وارتدا كل من العريس والعروس أزياء الزفاف ولكن مغطى بالدماء وكأنهم زومبي.

فوتوسيشن الغيط

بسبب الحظر وغلق قاعات الأفراح قام عروسين بعمل فوتوسيشن في الأرضي الزراعية في وسط “الغيط”، مما أثار تفاعل رواد التواصل الاجتماعي.



وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في الأكاديمية العسكرية، إن هوس السوشيال ميديا يرجع إلى مرض نفسي، او أن الشخص الذي لديها هذا الهوس يفتقر العلاقات الاجتماعية فيقوم بذلك حتى يلفت النظر إليه.

موضحاً أنه يصنف في مجال علم النفس بأنه اضطراب ثنائي القطب وهو خليط من الهوس والاكتئاب، من الناحية النفسية، ومن الناحية الاجتماعية يسبب له الهوس مشكلة اجتماعية بسبب الخلل الذي يحدث في العلاقات الاجتماعية بين الشخص الذي يحب الظهور والآخرين، فدائماً ما يحب الحديث عن إنجازاته والنجاحات التي يحققها وهذا يسبب نفوراً للأشخاص من حوله بسبب أنه بدأ يشكل مصدر إزعاج لهم.

4751912992704f56e84ea7ab1db6093f

1(6717)

97422-فوتوسيشن-المانيكان-(1)

17212724821619709254

12214571