السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة» تشن حملات لمواجهة سرقة المياه وفحص العدادات

صورة
صورة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، استمرار الحملات المكبرة للإدارة العامة المخالفات بالشركة، بالاشتراك مع القطاع التجاري، في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.

وقال اللواء عصمت، إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل لمواطنى إقليم القناة.

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت، بضبط المتهربين من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي، دون سداد مستحقات الشركة، بهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة، وإصلاح النظام الهيكلي لمنظومة مياه الشرب.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من عملية تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي في المناطق الساخنة بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، لافتا أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، والمواد الصلبة، والمخلفات الحيوانية.

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