نواب بـ«الشيوخ» يهنئون العمال بعيدهم: صناع المستقبل وقاطرة التنمية

هنأ النائب محمد حمزة، عضو لجنة الشئون الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، عمال مصر الأوفياء القوة الدافعة للبناء والتقدم صناع الأمل والمستقبل وأبطال قلعة الصناعة فى مصر وقاطرة التقدم والتنمية بعيدهم الذي يوافق اليوم.

وأعرب حمزة عن تقديره واعتزازه بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ قيمة العمل والإخلاص في أدائها ليعبروا عن النموذج الأمثل لعبور طريق التنمية المستدامة ويمثلوا أهم مقومات التقدم الاقتصادي من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات.

وأوضح أن العامل يُمثل حجر الزاوية في الإنتاج، موجهًا تحية تقدير واحترام للعمال لدورهم الكبير في الإنتاج والتعمير ورسم ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن ‏العامل المصري يمثل العمود الفقري لقاطرة التنمية والازدهار في مصرنا الحبيبة؛ فضلًا عن أنه يُسهم في تحقيق إنجازات عملاقة بفضل اجتهاده من أجل رفعة بلاده.

كما هنأ النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بمناسبة عيد العمال، قائلا: "عمال مصر المُخلصين الأوفياء هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير لاستكمال خطة التنمية الشاملة".

وأضاف منظور، في بيان، أن مصر دائمًا وأبدًا حريصة كل الحرص على دعم العمال وهو ما تُرجم في إصدار البرلمان لعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدي لكافة المُمارسات غير القانونية التي كان يواجهوها من قبل أصحاب الأعمال، وذلك من أجل توفير مظلة حماية للعمال، مُؤكدًا أن العمال في السنوات الأخيرة الماضية يبذلون قصارى جهدهم في إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لنهضتها في كافة القطاعات وهو ما يفرض على عمال مصر الأوفياء مسؤوليات جسام في إنجاح تلك المشروعات كي ينعم المصريون بثمارها وتفتح آفاق التنمية.

كما أكد النائب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.



وكان قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، متوجهًا إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن بتحية تقدير واعتزاز على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

وأكد السيسي، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، صباح السبت، أن «العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة»، متوجهًا برسالة لهم: «اعلموا أن وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير».