التحقيق في هروب فتاة من أسرتها.. ارتبطت بشاب على «فيس بوك» وسافروا الغردقة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حجز شاب 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بتحريض فتاة على الهروب من أسرتها واستدراجها إلى منطقة عمله بمرسى علم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهلية الفتاة لسؤالهم في الواقعة.

وأدلى المتهم بخطف فتاة من منطقة حلوان باعترافات تفصيلية، حيث أكد أنه صديق للفتاة، وأنه تعرف على الفتاة "إيمان" منذ شهرين عبر منصة "فيسبوك" ونشأت بينهما علاقة عاطفية.

وأضاف أمام العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، أن الفتاة عندما عرفت أنه يقيم في الغردقة أخبرته بأنها ترغب في الذهاب إليه من أجل "المصيف" فعرض عليها استضافتها في أي وقت تحدده، وبعدها بأيام أخبرته بموعد حضورها للغردقة، وأن أسرتها تعرف أنها بصحبته وخاصة والدتها.

وأوضح الشاب أمام المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، أنه استقبل الفتاة في منزله، وأنه لم يعرضها لأي مكروه ولم يختطفها أو يحتجزها، وكانت تتحرك بمحض إرادتها دون أي عقبات ثم غادرت أيضًا بمحض إرادتها، مؤكدا بعد وصولها القاهرة بيومين فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه بعد أن ذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بتعرضها للخطف بعد تخديرها.

كما استمع رجال مباحث قسم شرطة حلوان لأقوال الفتاة التي أيدت رواية الشاب، موضحة أنها لم تتعرض للخطف أو الإيذاء من قبل صديقها، وأنها كانت ترغب في قضاء عطلة الصيف، وخافت من أسرتها، ففضلت عدم إخبارهم بمكان إقامتها خشية منعها.

وأوضحت الفتاة أمام الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث حلوان، عقب عودتها قررت اختلاق واقعة اختطافها حتى تقنع أسرتها بروايتها، وأنها كانت تتخيل أن الشرطة ستغلق الواقعة بعودتها، لكنها فوجئت بالقبض على صديقها.

كان تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة طالبة تدعى "إيمان"، 17 سنة، مفاده تغيبها أثناء ذهابها للمدرسة بمنطقة عين حلوان، واستمر تغيبها لمدة 14 يوما.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة تعرفت علي شاب يدعي أحمد، يعمل بمرسي علم، وقامت بشراء شريحة اتصال منذ شهرين للتواصل معه، وارتبطت به عاطفيًا، وعقب ذلك قامت بالهروب والذهاب له وقضت بصحبته لمدة 14 يومًا، ثم عادت عقب انتشار صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واختلقت قصة وهمية بقيام مجهولين بتخديرها وخطفها، على غير الحقيقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.