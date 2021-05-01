توريد 71 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، عن أن المديرية استقبلت نحو 71 ألف طن قمح خلال الفترة ما بين 20 أبريل الجاري حتى الأمس الجمعة.

وأكد الهابط لـ"الدستور"، انتظام في عمليات التوريد الأقماح من خلال الجهات المسوقة للاقماح المحلية ولجان الفرز والاستلام ولا توجد اي شكاوي في هذا الشأن، موضحا أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث أن غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تعمل بشكل منتظم لمتابعة 20 موقعا للتوريد بدلا من 22 موقعا، حيث تم إلغاء موقعين لقربهما من مستشفى عزل لعلاج فيروس كورونا والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأضاف، أن التسويق للأقماح يتم من خلال تلك المواقع التابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي المصري والمطاحن يوميا خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يكون سداد مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة منذ استلام الأقماح.

وقال مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة في موسم التوريد الحالي أو لم يتم ضبط أي مخالفات في عمليات التوريد، سواء توريد قمح محلي قديم أو مخلوط بالمستورد أو أقل جودة من النسب التي حددتها وزارة التموين، أو ما تصل نسب الرطوبة فيه عن 12%.

وأشار إلى أن هناك استهداف لعمليات التوريد المحلي خلال الموسم الحالي الذي بدأ في يوم 20 أبربل الماضي وحتى منتصف شهر يوليو المقبل لتصل قرابة 180 ألف طن، لافتا إلى أن هناك خفض المساحات المنزرعة من القمح خلال العام الجاري طبقا للبيانات وزارة الزراعة.