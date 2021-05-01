بعد تجاوز الألف إصابة.. كيف تحمي نفسك في الأعياد من «كورونا»؟

فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في بيان لها أمس الجمعة أنه تم تسجيل عدد 1021 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، أما عن حالات الوفاة وصل عددها إلى 61 حالة جديدة، وفي هذه السطور نوضح بالتزامن مع انتشار الحالات واحتفالنا بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد كيف يمكن حماية أنفسنا من الفيروس.

ـ الحفاظ على المسافات

لابد من الحفاظ على المسافات الآمنة بينك وبين الشخص بجوارك لا يقل عن متر حيث أن التقارب الجسدي يؤدي للعدوى، ولابد من تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة ومن المفضل النزول في وقت لا يحدث فيه تجمع للناس بشكل كبير .

ـ ارتداء الماسك

علينا ارتداء الماسك في كل مكان نذهب إليه حتى نحمي أنفسنا من العدوى الخاصة بالفيروس، كما يجب الحفاظ على نظافة الايدي وغسلها باستمرار بالماء والصابون مدة 20 ثانية عقب خلع ارتداء الماسك.

ـ الامتناع في حالة الإصابة

في حالة شعورك بأعراض خاصة بالكورونا مثل الشعور بتهميد في الجسم وفقدان حاستي الشم والتذوق أو الشعور بأعراض الانفلونزا أو البرد العادي عليك على الفور عزل نفسك والبعد عن التجمعات العائلية حتى في الأعياد حتى لا يتسبب ذلك في انتقال العدوى بينكما.

ـ منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة

عليك منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، من التواجد في التجمعات العائلية للحفاظ على صحتهم، فمثلهم يرتفع اليهم نسبة الخطر الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ـ الهواء الطلق

في حالة وجود تجمع في الأعياد عليك الالتزام بالتواجد في الهواء الطلق، أغلب الأوقات وأن كافة الحاضرين متخذين الاحتياطات من تواجد الكحول والماسكات .

ـ توافر المنتجات الآمنة

في حالة وجودك في تجمع عائلي من الأفضل الحفاظ على وجود المنتجات الآمنة مثل تواجد كحول بنسبة لا تقل عن 70%، والمظهرات، والمناديل الورقية، مع الحفاظ على تطهير كافة الأدوات حولك.

ـ اختصر مدة الحدث

عليك اختصار مدة التجمع قدر الإمكان على الرغم من اتخاذ كافة الاحتياطات إلا أنه لابد من اختصار مدة الحدث الخاص بالتجمع حتى نقلل فكرة انتقال عدوى فيروس كورونا .