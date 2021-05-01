فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 664 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و1942 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشارت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 325 ألفا و303 حالات، والوفيات إلى 3 آلاف و517 حالة، والشفاء إلى 300 ألف و742 حالة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 257 ألفا و764 شخصا بينهم 184 ألفا و205 أشخاص تلقوا الجرعتين من اللقاح.

إصابات كورونا في فلسطين أمس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس عن تسجيل 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1100 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 1، سلفيت 3، الخليل 1، بيت لحم 2"، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 36، ضواحي القدس 9، نابلس 98، طوباس 17، جنين 59، سلفيت 4، الخليل 26، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 29، بيت لحم 6"، وقطاع غزة 572.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 10، ضواحي القدس 3، نابلس 225، طوباس 19، جنين 81، سلفيت 18، الخليل 49، قلقيلية 26، رام الله والبيرة 34، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 10"، وقطاع غزة 612.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 142 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 361 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 257,650، بينهم 183,999 تلقوا الجرعتين من اللقاح.