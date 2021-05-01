«الوجع والحب واللون» في كتابي سردي عن ثلاثية التجديد النمساوي

يأتي كتاب "ثلاثية الوجع والحب واللون لثلاثي التجديد النمساوي "شيلي..كوشكا.. كليمت" كواحد من أبرز الكتب للفنان التشكليلي والناقد والروائي المصري الفرنسي عبد الرازق عكاشة، وذلك في 135 صفحة من القطع الكبير، وقدم له الفنان التشكيلي والناقد أحمد الجنايني.

وقدم عبد الرازق عكاشة عبر هذا الكتاب رؤية واضحة لمفهوم الفن والعدالة والنضال من خلال سرد رحلة لثلاثي التجديد النمساوي "شيلي، كوشكا، وكليمت"، حيث يأخذنا الجنايني عبر مقدمته للنظر بعيون مفتوحة على ما قدمه الفنان التشيكلي أوسكار كوكوشكا المولود في النمسا 1886 والذي رحل 1980 عن عمر ناهز 95 عامًا على حد قول الجنايني: "إن كوشكا ناضل ضد النازية في معارك شرسة محاولاً فيها فضح جرائم النازية ضد الفن والفنانين".

ويلفت الجنايني إلى أن كوكوشك شارك في حرب 1914 متطوعًا للدفاع عن إنسانية العالم، ليصاب خارج النمسا، لكنه يظل يمارس دوره عبر الفن.

ومن كوكوشكا وعوالمه ونضاله ضد النازي إلى كليمت المعلم وصاحب ثورة التجديد في فاتحا باب مغاير بمفاهيم جديدة نحو أوروبا، ضاربًا بعرض الحائط وثن الأكاديميين في الجامعة، متجاوزا بكل مايمتلك من إبداع حقيقي وثورة للتجديد.