«دور بطولي».. جمعية «مستثمري أكتوبر» تهنئ العمال بعيدهم

بمناسبة عيد العمال

بعثت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، برقية تهنئة وتقدير لقرابة 860 ألف عامل بمصانع أكتوبر، بمناسبة عيد العمال 2021 تقديراً لدورهم البطولي فيما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن مصر ماكان لها أن تقوم لولا تكاتف العمّال المصريين وشعبها القدير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته الوطنية، حيث كان ذلك سبباً فى تحقيق إعجاز حقيقى شهد له العالم فى أقل من 7 سنوات حققت فيها مصر ثورة فى البناء والتعمير وأضحت مصر نموذجا فريدا فى صناعة المستحيل والإنجاز.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بأنه دائما ما يرسخ الشراكة الحقيقية بين العاملين وأصحاب المصانع والمستثمرين وكلاهما مكملان لبعضهما باعتبار أنهم شركاء في التنمية الاقتصادية ونهضة الأمم.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أكد أن العمل يسير بانتظام فيما يتعلق بتدشين محطة الكهرباء بكومباوند المستثمرين بحدائق أكتوبر .

وأضاف خميس شعبان، أنه تم إنشاء غرف المحولات ووصول الكابلات إلى أرض المشروع واستكمال بقية الخامات قريبا، موضحًا أن هناك أحد الشركات للأعمال الهندسية تقوم بإنشاء المحطة ملتزمة بالإنتهاء من المحطة بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إلى أن كومباوند المستثمرين سيكون مهيئاً للسكن مطلع العام القادم 2022.

و تابع أن المشروع يشتمل على توريد وتركيب شبكة الكهرباء اللازمة لإجمالي المشروع والبالغ 511 عمارة و2 مول تجاري ونادي اجتماعي ومسجد و55 ألف متر للأنشطة التجارية والخدمية.

و تعد مدينة السادس من أكتوبر من كبري المدن الصناعية في مصر، فهي واحدة من أقدم المدن الصناعية بجمهورية مصر العربية، حيث تنافس مدينة العاشر من رمضان في حجم المصانع العاملة بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العمالة.

وتعمل جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر على تنمية الصناعة والنهوض بها، كما تعمل على زيادة الاستثمارات سواء من جذب استثمارات خارجية او محلية، فتحرص الجمعية على عقد اللقاءات المستمرة مع القادة في الدولة لحل المشاكل التي تواجه الصناع بالمنطقة، والمنطقة بها العديد من القطاعات الصناعية