الإمارات تطلق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» في دبي

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إطلاق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" بدبي، بهدف ترسيخ الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "بن راشد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أطلقنا بحمدالله مشروعًا تنمويًا جديدًا بدبي.. وادي تكنولوجيا الغذاء - المرحلة الأولى.. مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

وأضاف: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز ١٠٠ مليار درهم سنويًا.. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء.. وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية "حملة 100 مليون وجبة" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمنظمات الخيرية والجهات المعنية في الدول التي تغطيها الحملة، لما فيه توفير المعونات الغذائية للمحتاجين في شهر رمضان في 30 دولة في العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وفي وقتٍ سابق، وقّعت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير الدعم الغذائي المباشر في فلسطين ومخيمات اللاجئين في الأردن وبنجلاديش.

وجاء ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ حملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لتوفير الطعام خلال شهر رمضان في 30 دولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويضمن التعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لـ "حملة 100 مليون وجبة"، وبرنامج الأغذية العالمي، توفير المساعدات الغذائية للأشخاص الأكثر احتياجًا، كما يسهم في تحقيق أهداف حملة 100 مليون وجبة التي تسعى لمساعدة المحتاجين في المجتمعات الأقل حظًا وتوفير الدعم الغذائي المباشر لهم.

محمد بن راشد

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