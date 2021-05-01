السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تطلق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» في دبي

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إطلاق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" بدبي، بهدف ترسيخ الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "بن راشد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أطلقنا بحمدالله مشروعًا تنمويًا جديدًا بدبي.. وادي تكنولوجيا الغذاء - المرحلة الأولى.. مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

وأضاف: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز ١٠٠ مليار درهم سنويًا.. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء.. وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية "حملة 100 مليون وجبة" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمنظمات الخيرية والجهات المعنية في الدول التي تغطيها الحملة، لما فيه توفير المعونات الغذائية للمحتاجين في شهر رمضان في 30 دولة في العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وفي وقتٍ سابق، وقّعت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير الدعم الغذائي المباشر في فلسطين ومخيمات اللاجئين في الأردن وبنجلاديش.

وجاء ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ حملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لتوفير الطعام خلال شهر رمضان في 30 دولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويضمن التعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لـ "حملة 100 مليون وجبة"، وبرنامج الأغذية العالمي، توفير المساعدات الغذائية للأشخاص الأكثر احتياجًا، كما يسهم في تحقيق أهداف حملة 100 مليون وجبة التي تسعى لمساعدة المحتاجين في المجتمعات الأقل حظًا وتوفير الدعم الغذائي المباشر لهم.

محمد بن راشد
محمد بن راشد
محمد بن راشد.PNG 1
محمد بن راشد.PNG 1
E0SdvWMVEAMCL5n
E0SdvWMVEAMCL5n
E0SdvWsUUAAG4xz
E0SdvWsUUAAG4xz
الإمارات مشروع دبي وادي تكنولوجيا الغذاء محمد بن راشد الغذاء

الأكثر قراءة

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

السيسى فى عيد العمال: لا سبيل لبناء دولتنا العصرية إلا بالعمل الجاد

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر