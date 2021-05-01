بائعو الفسيخ بالإسكندرية: الإقبال معدوم وننتظر العيد (فيديو)

لتزامن «شم النسيم» مع رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أعياد الربيع وعيد شم النسيم، الذي يعتبر هو عيد لجميع المصريين، مسلمين وأقباط، حيث يرتبط عيد شم النسيم بتناول المصريين للأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، والتي تعد اشهر الوجبات ومن العادات المتوارثة في شم النسيم.

ومع تزامن الاحتفال بشم النسيم مع شهر رمضان المبارك، رصدت “الدستور”، مدى الإقبال على شراء الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة وأسعارها لأسواق الإسكندرية.

•أسعار الفسيخ والرنجة

وشهدت أسواق الأسماك المملحة بالإسكندرية، استقرارا في الأسعار هذا العام، وركود في حركة البيع والشراء، حيث تتراوح أسعار الفسيخ بين :



100، 120، 140جنيه للفسيخ حسب الحجم ودرجة الملوحة، أما الرنجة فتتراوح الأسعار من 25،30، 35، 40، وحتى 75جنيه، واسعار السردين بين 60إلى 80جنيه، بجانب الملوحة التي اسعارها بين 120، 140.

•ضعف الإقبال على الأسماك المملحة



يقول محمد البرنس، صاحب محل لبيع الفسيخ والأسماك المملحة بوسط الإسكندرية، إنه نظرًا لتزامن موسم شم النسيم مع شهر رمضان، فإن الإقبال ضعيف للغاية، ويعتبر معدوم، إلا من بعض الأخوة الأقباط الذي يقبلون على شراء الأسماك المملحة احتفالًا بعيد شم النسيم.

وأضاف لـ« الدستور» أن عزوف المسلمين عن شراء الفسيخ هذا العام، لأنه غير مستحب تناوله في شهر رمضان، لذلك الجميع ينتظر عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر أيضًا أحد مواسم تناول الفسيخ والأسماك المملحة، خاصًا أنه يفصله بضعة أيام عن شم النسيم والذي يعد عيد لكل المصريين ويتناول فيه الجميع مسلمين وأقباط وجبة الفسيخ لذلك الكثير يؤجل تناوله حتى عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الأسعار هذا العام تتراوح في أسماك الفسيخ تتفاوت حسب الحجم ودرجة الملوحة، أما الرنجة حسب حجم السمكة ونسبة البطارخ ودرجة الملوحة أيضًا، وجميعها رنجة هولندي تصنيع محلي، لذلك تختلف الاسعار من مصنع لمصنع، حسب تكلفة التصنيع، مشيرًا إلى أن اشهر انواع الملوحة النيلي التي تأتي من أسوان وتسمي«كلب ملوحة».

وأشار إلى أن الفسيخ يتم تصنيعه في محافظة كفر الشيخ، وهي معقل الفسيخ واساس المهنة، حيث تتواجد مزارع السمك، وهم في المقام الأول على مستوى الجمهورية في تصنيع الفسيخ والأسماك المملحة، بسبب توافر المكان المناسب والعمالة، فضلًا عن دورنا في الإسكندرية بتصنيع وتمليح بعض الكميات من الفسيخ والسردين.

وأشار إلى أن المستهلك يمكنه التعرف على الفسيخ الجيد من بعض مواصفات في سمكة الفسيخ وهي اولًا أن تكون صلبة ومتماسكة، وتكون لون السمكة من الداخل هو اللون «الروز» حيث يكون لحم السمك ليس باللون الابيض او بالأحمر الداكن.



كما أوضح أيمن الزعيطي أحد أصحاب محلات الفسيخ، أن عيد شم النسيم لم يأت في شهر رمضان منذ 30 عامًا، حيث أنه متوارث المهنة أبًا عن جد، ويعد من أقدم محلات الفسيخ بشارع عبد المنعم بوسط الإسكندرية، لذلك يعرف جيدًا التفاصيل الخاصة بموسم شم النسيم كل عام.

واضاف لـ«الدستور» أن أول موسم منذ 30 عام، يكون فيه الإقبال على الشراء ضعيف بهذا الشكل، حيث يشهد سوق الأسماك المملحة ركود تام في شهر رمضان، بعد أن كان شم النسيم هو الموسم الأكبر لبيع الفسيخ والأسماك المملحة، مشيرًا إلى أن عيد الفطر نتوقع أن يكون افضل في حركة البيع والشراء ولكن إذا كانت الأحوال الجوية مستقرة من حيث ارتفاع درجة الحرارة التي تجعل المواطنين تعزف عن شراء الفسيخ.



وأشار إلى أن المواسم مثل شم النسيم وعيد الفطر يكون الإقبال من الإخوة الأقباط في الإسكندرية على الملوحة والفسيخ الحادق حيث أن أكثرهم جذورهم من الصعيد وهي عادات اهل الصعيد، اما المسلمين فيكون الإقبال على الفسيخ والرنجة والسردين، مؤكدًا أن الأسعار مستقرة حتى عيد الفطر المبارك

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