«عاصمة الفسيخ» بلا إقبال في رمضان.. والأهالي: «هنعوض في العيد»

مدينة نبروة هي عاصمة الفسيخ أو كما تسمى قلعة صناعة الفسيخ بمحافظة الدقهلية، تلك المدينة التى تعد من أشهر المدن على مستوى الشرق الأوسط فى صناعة الأسماك المملحة والمدخنة لاحتوائها على عدد كبير من المصانع والمحال لصناعات تلك الأسماك، ويقوم بعض تجارها بتصديره لعدد من الدول العربية.



جولة داخل مدينة نبروة



"خسرنا في شم النسيم وهنعوض فى العيد" هذا ما قاله أصحاب المحلات في مدينة نبروة أملاً في تعويض خسائرهم في شم النسيم بسبب شهر رمضان.

وقال إبراهيم شلبي صاحب محل بيع الفسيخ إن الإقبال ضعيف في شهر رمضان يمكن ٢٠٪؜ من الإقبال الطبيعي، مؤكدا أن مدينة نبروة تعد الأقدم والأشهر فى صناعة الفسيخ .

وأضاف شلبى أنه يمكن التفريق بين الأسماك السليمة والفاسدة من المنظر الجمالي لها والقوام الذى يجب أن يكون سليم وكذلك اللون الوردى للسمك، مشيرا إلى أن فسيخ نبروة مطلوب من جميع مواطنى الجمهورية وعدد من الدول العربية.

وأشار أسامة أحمد ممدوح شعير إلى أن جده ممدوح شعير أقدم فسخاني على مستوى الجمهورية ويلقب بشيخ الفسخانية بجمهورية مصر العربية مؤكدا أن الإقبال ضعيف بسبب شهر رمضان الكريم متمنيا أن تتغير الأوضاع مع بداية عيد الفطر المبارك.

وأكد أسامة على مدينة نبروة تعتمد فى شهرتها على جودة الاسماك ونوعيتها و طريقة تمليحها.

واستكمل مسعد شاهين من مدينة نبروة أن المدينة تعد أشهر بلد على مستوى الجمهورية مشهورة بالفسيخ، مشيرا إلى إن الأقبال يكاد يكون معدوم على شراء الفسيخ خلال شهر رمضان.

وعن أسعار الفسيخ أكد شريف اليمانى أن أسعار السمك المملح "الفسيخ" لا تتعدى ١٠٠ جنيه للكيلو وتتراوح الأسعار ما بين ٦٠ جنيه للكيلو حتى ١٠٠ جنيه.

وأشار اليمانى إلى أن صناعة الفسيخ تبدأ باختيار السمك المستخدم بعناية فائقة واختيار الملح الخشن الجيد والمناسل وصناديق خشبية، حيث أن الصناديق البلاستيكية تتفاعل مع الملح، واختيار أفضل أنواع الأسماك لتمليحها وتستمر فترة التخزين من 15 إلى 20 يوما يعقبها الفتح للبراميل وبدء البيع.