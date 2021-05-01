مصرع شاب وإصابة آخرين على يد شقيقهم في مشاجرة بالفيوم

بسبب خلافات مالية

أقدم شخص شهرته رجب أحلام، على قتل شقيقه وأصاب أشقائه الاثنين بعد مشاجرة استمرت بينهم حوالي نصف ساعة قام فيها بإطلاق الأعيرة النارية على اشقائه وتهديدهم.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بين أشقاء على الدائري وإطلاق نيران كثيفة بالمنطقة وذلك بسبب الخلاف على حسابات مادية بينهم.

وعلى الفور، كلف اللواء صبري العزب مدير المباحث الجنائية رئيس مباحث قسم أول الفيوم والقوة المرافقة له وذهبوا إلى مكان المشاجرة وحينما اقتربوا من مكان الحادث فر أطراف المشاجرة هاربين وعثر ضباط المباحث على جثة شاب واثنين من المصابين وبتفتيشهم والحصول على بطاقاتهم الشخصية تبين أنهم أشقاء ولقي الأول مصرعه ويدعى أدهم كمال سيد (20 سنة) حيث توفي إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وآخر بالذراع وأصيب شقيقاه «كمال» (25 سنة) و«سيد» بطلق ناري من نفس السلاح المستخدم.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء صبري العزب مدير المباحث الجنائية والنقيب مصطفي قرني معاون مباحث قسم أول الفيوم أنه نشب بين الأشقاء الثلاثة وبين شقيقهم رجب وشهرته رجب أحلام بسبب الخلافات المالية بينهم ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج رجب احلام على إثرها سلاحاً نارياً وأطلق نيران كثيفة بصورة عشوائية تسببت في مقتل الأول وإصابة الاثنين الآخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لمستشفى الفيوم العام وايضا المصابين لعلاجهم وسؤالهم وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وتقديمه للعدالة في أسرع وقت.

واستقبل قسم الجراحة الحرجة بمستشفى الفيوم العام، المصابين، وتم استئصال الطحال للمصاب (كمال)، وحجز شقيقه بقسم العناية الجراحية لتلقي العلاج اللازم لهم.